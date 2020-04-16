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Врачи сборной России рассказали, как правильно питаться в самоизоляции

Врачи сборной России рассказали, как правильно питаться в самоизоляции
Футбол / Сборная России 0

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов дали несколько советов, как правильно питаться во время самоизоляции.

Видео с советами врачей опубликовано в «Твиттере» сборной. По мнению врачей национальной команды, во время самоизоляции следует по максимуму питаться фруктами и овощами: помидорами, огурцами, капустой, морковью, бананами, киви, яблоками и цитрусовыми. То же самое касается свежего мяса и рыбы, орехов, молочных продуктов, цельных злаков. В рационе должны присутствовать нерафинированные масла.

Безуглов и Степанов советуют ограничить употребление сладостей, жареной пищи, колбас и сосисок, продуктов с рафинированным маслом. Врачи также советуют пить 1,5–2 литра воды в день и не злоупотреблять алкоголем. Вместо спиртного можно пить несладкий чай или кофе, а также свежевыжатый сок.

Ранее Безуглов рассказал, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса.

Безуглов рассказал, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса
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