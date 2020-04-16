Врачи сборной России рассказали, как правильно питаться в самоизоляции

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов дали несколько советов, как правильно питаться во время самоизоляции.
Видео с советами врачей опубликовано в «Твиттере» сборной. По мнению врачей национальной команды, во время самоизоляции следует по максимуму питаться фруктами и овощами: помидорами, огурцами, капустой, морковью, бананами, киви, яблоками и цитрусовыми. То же самое касается свежего мяса и рыбы, орехов, молочных продуктов, цельных злаков. В рационе должны присутствовать нерафинированные масла.
Безуглов и Степанов советуют ограничить употребление сладостей, жареной пищи, колбас и сосисок, продуктов с рафинированным маслом. Врачи также советуют пить 1,5–2 литра воды в день и не злоупотреблять алкоголем. Вместо спиртного можно пить несладкий чай или кофе, а также свежевыжатый сок.
Ранее Безуглов рассказал, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса.
- 16 апреля 2020
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:21
-
21:15
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
18:56
-
18:53
-
18:27
-
18:25
-
18:12
-
17:58
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:13
-
15:54