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«Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрд

«Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрд
Футбол / Прочие турниры 0

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» приступил к строительству нового домашнего стадиона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, спортивная арена рассчитана на 100 тыс. мест и 168 VIP-лож. Стоимость строительства оценивается в € 1,5 млрд. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.

«Гуанчжоу Эвергранд» был основан 1954 году. В последние годы одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания «Алибаба Групп», которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила $ 600 млрд.

«Гуанчжоу Эвергранд» — восьмикратный чемпион Китая, дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов.

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