«Балотелли заслужил это». Матерацци рассказал, за что он ударил Марио

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, почему ударил экс-форварда команды Марио Балотелли после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» в 2010 году.
«Ударил его, это правда. Люблю Марио, но он действительно заслужил это в тот день. Сейчас мы снова стали друзьями, практически братьями, но тогда он сделал что-то, чего не должен был делать.
Бросить футболку на землю после финального свистка было даже не самым страшным. Перед игрой в командном автобусе он сказал нам: «Сегодня буду играть плохо». Поэтому я пообещал заставить его заплатить, если он это сделает.
Когда он вышел на замену, то попытался пробить с центра поля, вместо того чтобы идти сделать передачу. Диего Милито хотел убить его. Мы верили в Марио, он забил много голов и внёс вклад в победу, но через неделю после этого я попросил Моуринью поставить меня против Балотелли в двустороннем матче. Через несколько секунд я отправлю его обратно в раздевалку.
Мне понравился его отец. После матча с «Рубином» в Казани он сказал Марио: «Мне не понравилась твоя игра, ты должен больше играть на партнёров по команде. И хватит гулять с девушками», — приводит слова Матерацци Football Italia.
- 16 апреля 2020
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