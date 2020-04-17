«Ньюкасл» хочет вернуть Рафаэля Бенитеса

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» намерено вернуть Рафаэля Бенитеса на должность главного тренера, утверждает журналист французского Eurosport Ману Лонжон в «Твиттере».

Бенитесу уже предложили занять тренерский пост с расширенными полномочиями. Испанец может назначить на должность спортивного директора клуба одного из своих приближённых.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри стал фаворитом на должность наставника «Ньюкасл Юнайтед» в следующем сезоне. Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс.

Назначение нового тренера может стать частью обновления «Ньюкасла». Ранее стало известно, что владелец клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В июне «Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.



Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.