Агент Гурцкая: Головин в «ПСЖ»? Точно нет

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина и сравнил его с армянским хавбеком «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

«Может ли перейти Головин в «ПСЖ» или в «Челси». В «ПСЖ» точно нет. А в «Челси», если только Роман Аркадьевич захочет иметь русскоговорящего игрока, как когда-то он самостоятельно купил Шевченко.



Головин или Мхитарян? Генрих играл в «Шахтёре» и в «Боруссии» Д — Головин никогда в жизни так футбол играть не будет. Если мы называем таких крутых игроков вслух, то они должны делать большую разницу на поле. Головин с «Монако» показывает, что он не может делать результат. Они даже на втором месте не идут в чемпионате Франции. В том возрасте, когда Генрих был в «Шахтёре» — это был просто топ. В Дортмунде он реально делал результат», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.