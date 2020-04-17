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«Даже не пью вино». Жена Луиса Адриано рассказала, как проводит время на карантине

«Даже не пью вино». Жена Луиса Адриано рассказала, как проводит время на карантине
Футбол / Южная Америка 0

Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» рассказала, как проводит время на карантине.

«Сегодня – 26-й день моей изоляции. Я законопослушный человек, который не нарушает правил и находится дома. Я также не смотрю новости, поэтому не получаю негативную информацию. В первую неделю я много ела, но сейчас всё наоборот – практически ничего не ем и даже не пью вино. Я скучаю по Сан-Паулу. Хочу просто пойти прогуляться или поужинать в моём любимом ресторане, заказав в конце десерт – а лучше два!» — написала Екатерина.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан».

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