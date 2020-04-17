Маскерано: надеюсь, Неймар вернётся в «Барселону» и вновь будет играть с Месси и Суаресом

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано признался, что хотел бы вновь увидеть бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонском клубе.
«Недавно я пересматривал финал Лиги чемпионов-2014/15 против «Ювентуса» и то, что создавали Неймар, Луис Суарес и Лионель Месси было впечатляюще. У каждого из них была своя позиция в команде, свои задачи по прессингу и контролю мяча. Они добавили смертоносную мощь нашей игре. Я надеюсь, Неймар вернётся в «Барселону» и они вновь будут играть вместе. Это будет хорошо и для клуба, и для болельщиков», – приводит слова Маскерано AS.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.
- 17 апреля 2020
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