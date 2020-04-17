Бенатиа: Роналду — номер один как футболист и как человек
Бывший защитник «Ювентуса Мехди Бенатиа, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Духаиль», поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду.
«Роналду — абсолютный номер один как футболист и как человек. Он очень умён, даже вне поля. Мозг Криштиану всегда работает быстрее, чем чей-либо другой. Я рад, что являюсь его другом. Всегда желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бенатиа Goal.
В нынешней кампании Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В 7 встречах Лиги чемпионов 35-летний форвард записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу. Ещё 2 забитыми мячами португалец отметился в 2 матчах Кубка Италии.
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