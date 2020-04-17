Невзоров: Уткин — народный герой, а Соловьёв — гадина холодная

Журналист Александр Невзоров поделился мнением о конфликте между блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Я же друг Уткина, поэтому всегда за него. Всё это время я потратил на самую чёрную зависть, поскольку довольно часто стреляя в ту сторону, я ни разу всерьёз не попал, потому что крика раненого зверя не следовало. А Вася двумя простыми словами взял и залимонил прямо между бровей очень опытному, очень злому, очень подкованному и хорошо вооружённому противнику.

Сегодня Вася — народный герой. И даже те его просчёты, которые он допустил в этих баталиях… Не может быть без просчётов, Вась, не обижайся. У тебя изначально другая профессия. В отличие от Соловьёва, ты обязан быть искренним, твоя профессия предельно эмоционально насыщена вот этой откровенностью, потому что не может футбольный комментатор, не сопереживая, не сочувствуя, не опьяняясь процессом, комментировать так, чтобы стать настолько успешным, насколько стал ты.

Противник — другой. Он гадина холодная, поднаторевшая в постановочных дискуссиях, но очень в себе уверенная, поскольку она, эта сторона, этот противник, думает, что, когда его начальство будет эвакуироваться, его возьмут на космический корабль. Он сильно ошибается. Он не понимает, что ему придётся долго и унизительно царапать крышку люка снаружи, но его всё равно не возьмут, а оставят с другими пропагандистами на произвол судьбы», — сказал Невзоров в ролике, опубликованном на его канале в YouTube.