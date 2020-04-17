Павлюченко: «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле. Толку от него не было

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о выступлениях полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в составе красно-белых.

«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он всё провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше.



Когда уходили Алекс или Титов, это было серьёзно. А Шюррле я как-то и не замечал. «Спартак» от его ухода ничего не потеряет. Жалко, что футболист такого уровня не помог команде. Такое тоже случается, у всех свои проблемы. У него же и со здоровьем за жизнь проблем было много. Неправильно говорить, что он сякой-плохой. Не получилось – бывает. Он всё равно остаётся чемпионом мира. Желаю ему удачи в дальнейшем.



У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть. В Европе это одни футболисты, а приезжают сюда – совсем другие», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.