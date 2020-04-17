Валерий Карпин заявил, что продолжит пытаться завести сына. У него пять дочерей
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что не бросит попыток завести сына. В апреле у 51-летнего специалиста родилась пятая дочь.
«Валерий Георгиевич, опять девочка родилась. Будут ли ещё попытки?» — спросил у Карпина пользователь «Инстаграма».
«Будут», — ответил наставник команды из Ростова-на-Дону.
Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Ранее работал главным тренером в «Торпедо» из Армавира, испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
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«26 лет назад я ещё мог и так». Карпин вспомнил свой гол за «Спартак» в Лиге чемпионов
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