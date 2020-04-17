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Созин: это пандемия страха. Умерли 170 человек, а нас на одной ноге прыгать заставляют!

Созин: это пандемия страха. Умерли 170 человек, а нас на одной ноге прыгать заставляют!
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.

«У меня есть знакомые в Италии, Швейцарии, Украине и Саратове. И никто не заболел! Если один человек заболел, теперь что, пандемия?! Пандемия — это когда девять миллионов умирает. А сейчас идёт пандемия страха. Прилетел из Саратова, еду в машине. На рейсе все сотрудники были в шлемах. Все смеются и говорят: «Нам сказали, что так нужно». И на лице у них маски, а сверху — пластмассовая хрень.

Сколько умерло, 170 человек? У нас в день от других проблем больше умирает! Работать нельзя, гулять нельзя, маску носить надо, ещё на одной ноге всех прыгать заставляют. Покажите мне людей, которые заболели. Нет этих людей почти, все просто с ума сошли и закрыли весь мир», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По последним данным, в мире от коронавируса скончалось более 149 тысяч человек (273 — в России).

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