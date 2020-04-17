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Созин — о словах Федуна: в Брестском мире спасалась наша власть, сейчас — куча стран

Созин — о словах Федуна: в Брестском мире спасалась наша власть, сейчас — куча стран
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром.

«Федун сказал, что сегодняшнее соглашение ОПЕК+ похоже на Брестский мир. Я по этой теме диссертацию сдавал. Тогда советская власть спасала свою шкуру, а здесь что? Он не понимает, о чём идёт речь. Леонид Арнольдович, учите историю! Вообще-то тогда наша власть спасала себя, а сейчас себя спасала куча стран! Без этого соглашения мы бы закрылись!

Нынешнее поколение не знает, о чём идёт речь. А ведь мы тогда потеряли Финляндию, несколько больших губерний, территории на Кавказе, нас обязали выплатить шесть миллиардов марок… Нельзя сравнивать то соглашение и ОПЕК+. Сегодня эта сделка спасает нефтяной мир», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Созин: это пандемия страха. Умерли 170 человек, а нас на одной ноге прыгать заставляют!
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