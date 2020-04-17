Созин — о словах Федуна: в Брестском мире спасалась наша власть, сейчас — куча стран

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром.
«Федун сказал, что сегодняшнее соглашение ОПЕК+ похоже на Брестский мир. Я по этой теме диссертацию сдавал. Тогда советская власть спасала свою шкуру, а здесь что? Он не понимает, о чём идёт речь. Леонид Арнольдович, учите историю! Вообще-то тогда наша власть спасала себя, а сейчас себя спасала куча стран! Без этого соглашения мы бы закрылись!
Нынешнее поколение не знает, о чём идёт речь. А ведь мы тогда потеряли Финляндию, несколько больших губерний, территории на Кавказе, нас обязали выплатить шесть миллиардов марок… Нельзя сравнивать то соглашение и ОПЕК+. Сегодня эта сделка спасает нефтяной мир», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 апреля 2020
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:09
-
16:49
-
16:25