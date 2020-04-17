Моуринью должен был возглавить «Ливерпуль» в 2004 году, но «Челси» предложил больше денег

В новой книге французского журналиста Николя Виласа под названием Mourinho: Behind the Special One раскрыты подробности перехода португальского специалиста Жозе Моуринью в лондонский «Челси» в 2004 году, сообщает ESPN.
По словам Хорхе Байдека, бывшего советника Моуринью, раньше остальных с тренером «Порту» договорился «Ливерпуль». Жозе должен был возглавить красных, но те попросили 15 дней, чтобы разорвать контракт с Жераром Улье.
В это время агент Жорже Мендеш рассказал Моуринью о варианте с «Челси», который предлагал более выгодный с финансовой точки зрения контракт. В итоге португалец выбрал лондонский клуб.
В книге утверждается, что Жозе встречался с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем всего два раза: в начале мая перед полуфиналом Лиги чемпионов и на следующий день после победы в финале турнира.
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