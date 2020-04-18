«Цифра 98 успела обрести особое значение». «Спартак» отмечает годовщину основания клуба

Сегодня, 18 апреля, московский «Спартак» отмечает 98-ю годовщину со дня основания клуба.



«Сегодня ФК «Спартак» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет. В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» на странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».



«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. За длительную историю красно-белые 10 раз становились чемпионами России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/2017) и четырежды выигрывали Кубок страны (сезон-1991/1992, 1993/1994, 1997/1998, 2002/2003). На счету «Спартака» и Суперкубок России, завоёванный в 2017 году.