«Много алкоголя, стриптиз-клуб и… лошадь». Об Андрее Аршавине написала испанская газета

Испанское издание Marca опубликовало материал о бывшем футболисте «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине и его профессиональной карьере.



«В ноябре 2018 года, в возрасте 37 лет, Андрей Аршавин провёл последний матч в качестве профессионального футболиста. Он сделал это в рядах „Кайрата“, вдали от лучших лиг, и с тем же лицом ребёнка, которым поражал всех на чемпионате Европы в 2008 году. Необычайно талантливый футболист на поле и сорвиголова за его пределами.



Окунувшись в биографию Аршавина, опубликованную под названием „555 вопросов и ответов о женщинах, деньгах, политике, футболе…“, можно найти оправдания такому безрассудству. Развод родителей, затем второй развод мамы. „Он никогда ни в чём меня не обвинял“, — говорит его мать. Трамвай, задевший его и подкинувший на 10 метров над землёй, когда он шёл на тренировку. Боязнь темноты и глубин океана из-за „существ, которые там прячутся“. Что-то должно было случиться. Возможно, какое-то разочарование в любви. „По моему мнению, женщины и мужчины — совершенно разные существа. Если бы у меня была возможность запретить женщинам водить машины, я бы сделал это, не думая дважды“.



Аршавин попадал в скандалы в стиле рок-звёзд: было и большое количество алкоголя, стриптиз-клуб, две „подруги“, полицейский патруль… и лошадь. И последнее по порядку, но не по значению — он мог говорить об отсутствии чистоты на Олимпийских играх. „На мой взгляд, во всех видах спорта есть допинг. Просто невозможно выступать без допинга. В плавании, лыжах или велоспорте — везде есть допинг“.



Самый большой успех Аршавина был в „Зените“, когда он выиграл с клубом первый после распада СССР титул чемпионов страны в 2007 году, а также когда выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2007/2008, после того как „Зенит“ разгромил всемогущую „Баварию“ в полуфинале с общим счётом 5:1.



У Аршавина было несколько столкновений с прессой и болельщиками, но в истории остались его 165 голов и более 200 результативных передач», — говорится в материале.