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Гладилин: «Спартак» — самый популярный и народный клуб, выпью пива в честь его 98-летия

Гладилин: «Спартак» — самый популярный и народный клуб, выпью пива в честь его 98-летия
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на день рождения московского клуба. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполнилось 98 лет.

«Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% — за оставшиеся клубы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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