Гендиректор «Химок»: пропуски — нужная мера. Власти переоценили сознательность москвичей

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов поделился мнением о системе пропусков, введённой в Москве из-за пандемии коронавируса. Управленец рассказал и о будущем клуба.

«Сделал себе пропуск, ведь иногда приходится ездить на работу. Это нужная мера. Если бы все соблюдали самоизоляцию, эту систему не вводили бы. Но переоценили сознательность москвичей, поэтому пришлось пойти на такие меры.

Что касается ситуации с финансированием «Химок», пока всё нормально. Зарплату за март выплатим футболистам вовремя. С руководством ещё не обсуждали будущее клуба. Всё станет понятно после нашей с ними встречи, но пока всё нормально», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.