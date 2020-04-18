«Лучший наш тренер!» Болельщики «Спартака» поблагодарили Карреру за поздравление

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поздравил красно-белых с днём рождения. В комментариях болельщики клуба поблагодарили итальянского специалиста.
«С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце», — написал итальянский специалист на своей странице в «Инстаграме».
«До слёз», — прокомментировала слова Каррреры mm_isanaeva.
«Скучаю, Мистер! Скоро увидимся», — написал and.reus.
«Один из нас», — заметил dmitriy_glavin.
«Лучший наш тренер! Спасибо», — написала o_dolka.
«Спасибо, мужик!» — добавил 3vgeny9.
«Спасибо, Мистер! Ты навсегда в наших красно-белых сердцах!» — отметила m16_avaria.
Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполняется 98 лет. Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
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