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«Лучший наш тренер!» Болельщики «Спартака» поблагодарили Карреру за поздравление

«Лучший наш тренер!» Болельщики «Спартака» поблагодарили Карреру за поздравление
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поздравил красно-белых с днём рождения. В комментариях болельщики клуба поблагодарили итальянского специалиста.

«С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце», — написал итальянский специалист на своей странице в «Инстаграме».

«До слёз», — прокомментировала слова Каррреры mm_isanaeva.

«Скучаю, Мистер! Скоро увидимся», — написал and.reus.

«Один из нас», — заметил dmitriy_glavin.

«Лучший наш тренер! Спасибо», — написала o_dolka.

«Спасибо, мужик!» — добавил 3vgeny9.

«Спасибо, Мистер! Ты навсегда в наших красно-белых сердцах!» — отметила m16_avaria.

Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполняется 98 лет. Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

«Навсегда в моём сердце». Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения
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