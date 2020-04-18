Халк: моя бывшая жена требует $ 134 млн? У меня нет таких денег. Это страшные цифры

Бразильский нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк раскритиковал журналиста Лео Диаса, заявившего, что бывшая жена футболиста хочет получить от него 700 млн реалов ($ 134 млн).

«Помню, как в декабре, когда начался бардак, появились слухи, что беременна моя новая жена, Камила. Ты тогда обратился ко мне в «Инстаграме», и я опроверг эту информацию. Но ты решил цитировать слух, который не имеет отношения к реальности.

Сейчас ты называешь какие-то суммы. Хотя бы представляешь, что они означают? Мне приходится беспокоиться за семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моём состоянии. 700 млн реалов? Ради всего святого, откуда ты такое берёшь? У меня нет таких денег. Это страшные цифры. Какой-то абсурд и враньё заполняют этот мир. Таких цифр не существует», — сказал Халк в обращении на своей странице в «Инстаграме».