Халк: моя бывшая жена требует $ 134 млн? У меня нет таких денег. Это страшные цифры

Бразильский нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк раскритиковал журналиста Лео Диаса, заявившего, что бывшая жена футболиста хочет получить от него 700 млн реалов ($ 134 млн).
«Помню, как в декабре, когда начался бардак, появились слухи, что беременна моя новая жена, Камила. Ты тогда обратился ко мне в «Инстаграме», и я опроверг эту информацию. Но ты решил цитировать слух, который не имеет отношения к реальности.
Сейчас ты называешь какие-то суммы. Хотя бы представляешь, что они означают? Мне приходится беспокоиться за семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моём состоянии. 700 млн реалов? Ради всего святого, откуда ты такое берёшь? У меня нет таких денег. Это страшные цифры. Какой-то абсурд и враньё заполняют этот мир. Таких цифр не существует», — сказал Халк в обращении на своей странице в «Инстаграме».
- 18 апреля 2020
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