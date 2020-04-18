Кварацхелия: Слуцкий — современный и хороший тренер

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о главнои тренере команды Леониде Слуцком.
«Я рад работать с такими человеком и, главное, хорошим тренером. Он знает подход к каждому игроку и проводит с нами интересные занятия. Я многому у него учусь каждый день. Слуцкий добился серьёзных успехов в ЦСКА, тренировал сборную России, английский и нидерландский клубы. Одним словом, он современный и хороший тренер.
Если вы помните, когда сезон возобновился в этом году, я получил две жёлтые карточки перед перерывом в первом тайме, из-за этого меня удалили. Ни одному тренеру это не понравится, никто тебя за это не похвалит. Естественно, после игры Слуцкий провёл со мной беседу, но проявил такую человечность и так мне всё объяснял, что я ещё лучше увидел, насколько он ко мне хорошо относится», — цитирует Кварацхелию Lelo.ge.
Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний грузинский хавбек принял участие в 19 матчах российского национального чемпионата (в шести — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
- 18 апреля 2020
-
21:37
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:10
-
20:52
-
20:51
-
20:24
-
20:24
-
19:54
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:11
-
18:48
-
18:42
-
18:17
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
16:56
-
16:42
-
16:15
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:35
-
15:13
-
15:05
-
14:38
-
14:22