Кварацхелия: Слуцкий — современный и хороший тренер

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о главнои тренере команды Леониде Слуцком.



«Я рад работать с такими человеком и, главное, хорошим тренером. Он знает подход к каждому игроку и проводит с нами интересные занятия. Я многому у него учусь каждый день. Слуцкий добился серьёзных успехов в ЦСКА, тренировал сборную России, английский и нидерландский клубы. Одним словом, он современный и хороший тренер.



Если вы помните, когда сезон возобновился в этом году, я получил две жёлтые карточки перед перерывом в первом тайме, из-за этого меня удалили. Ни одному тренеру это не понравится, никто тебя за это не похвалит. Естественно, после игры Слуцкий провёл со мной беседу, но проявил такую человечность и так мне всё объяснял, что я ещё лучше увидел, насколько он ко мне хорошо относится», — цитирует Кварацхелию Lelo.ge.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний грузинский хавбек принял участие в 19 матчах российского национального чемпионата (в шести — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.