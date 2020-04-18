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Кварацхелия: Слуцкий — современный и хороший тренер

Кварацхелия: Слуцкий — современный и хороший тренер
Футбол / РПЛ 0

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о главнои тренере команды Леониде Слуцком.

«Я рад работать с такими человеком и, главное, хорошим тренером. Он знает подход к каждому игроку и проводит с нами интересные занятия. Я многому у него учусь каждый день. Слуцкий добился серьёзных успехов в ЦСКА, тренировал сборную России, английский и нидерландский клубы. Одним словом, он современный и хороший тренер.

Если вы помните, когда сезон возобновился в этом году, я получил две жёлтые карточки перед перерывом в первом тайме, из-за этого меня удалили. Ни одному тренеру это не понравится, никто тебя за это не похвалит. Естественно, после игры Слуцкий провёл со мной беседу, но проявил такую человечность и так мне всё объяснял, что я ещё лучше увидел, насколько он ко мне хорошо относится», — цитирует Кварацхелию Lelo.ge.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний грузинский хавбек принял участие в 19 матчах российского национального чемпионата (в шести — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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