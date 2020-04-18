Кокорин: если на меня выйдет команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу её

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал своё будущее.

«Что выберу — хороший контракт в России или Европу? Если на меня выйдет конкурентноспособная команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу Европу. Я не собираюсь ехать в европейский чемпионат, чтобы просто там играть, хочу бороться за что-то. Поэтом если таких команд у меня не будет, то выберу Россию, если здешние конкурентноспособные клубы на меня выйдут», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

Летом у Кокорина заканчивается контракт с петербургским «Зенитом». Кокорин также сообщил, что им интересуются итальянские клубы.