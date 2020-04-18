Кокорин: если на меня выйдет команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу её
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал своё будущее.
«Что выберу — хороший контракт в России или Европу? Если на меня выйдет конкурентноспособная команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу Европу. Я не собираюсь ехать в европейский чемпионат, чтобы просто там играть, хочу бороться за что-то. Поэтом если таких команд у меня не будет, то выберу Россию, если здешние конкурентноспособные клубы на меня выйдут», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».
Летом у Кокорина заканчивается контракт с петербургским «Зенитом». Кокорин также сообщил, что им интересуются итальянские клубы.
Кокорин: на меня вышли серьёзные люди. Есть варианты в Италии
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
23:11
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:28
-
22:09
-
21:44
-
21:37
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:10
-
20:52
-
20:51
-
20:24
-
20:24
-
19:54
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:11
-
18:48
-
18:42
-
18:17
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
16:56
-
16:42
Партнерский контент