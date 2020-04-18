Александр Кокорин: я провёл за «Динамо» 200 матчей. Такого воспитанника давно не было

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», пожаловался на несправедливое отношение со стороны московского «Динамо». Кокорин выступал за основную команду бело-голубых с 2008 по 2015 год.
«В «Динамо» в своё время было очень много людей, отвечающих за разные моменты. Не было главного человека. Непонятно отношение к динамовским воспитанникам. Да, есть Шунин. Но я провёл за «Динамо» 200 с лишним матчей, такого воспитанника давно не было, а ко мне такое плохое отношение.
Не требую хорошего отношения, но всё должно быть по делу. Я был очень долго в клубе, а есть те, кто чуть-чуть побыл в клубе, приехали за деньгами, а им хлопают, говорят, что они легенды «Динамо». Не понимаю такого. Ребята приезжают непонятно зачем, а их любят и ценят. Легионеров почему-то ценят больше», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
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