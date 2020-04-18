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Александр Кокорин: я провёл за «Динамо» 200 матчей. Такого воспитанника давно не было

Александр Кокорин: я провёл за «Динамо» 200 матчей. Такого воспитанника давно не было
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», пожаловался на несправедливое отношение со стороны московского «Динамо». Кокорин выступал за основную команду бело-голубых с 2008 по 2015 год.

«В «Динамо» в своё время было очень много людей, отвечающих за разные моменты. Не было главного человека. Непонятно отношение к динамовским воспитанникам. Да, есть Шунин. Но я провёл за «Динамо» 200 с лишним матчей, такого воспитанника давно не было, а ко мне такое плохое отношение.

Не требую хорошего отношения, но всё должно быть по делу. Я был очень долго в клубе, а есть те, кто чуть-чуть побыл в клубе, приехали за деньгами, а им хлопают, говорят, что они легенды «Динамо». Не понимаю такого. Ребята приезжают непонятно зачем, а их любят и ценят. Легионеров почему-то ценят больше», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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