Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню», — приводит слова Бекхэма Goal.com.
На счету Месси шесть «Золотых мячей», тогда как Роналду выигрывал престижную награду пять раз.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провел 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.
Месси подешевел на € 28 млн по версии Transfermarkt, Роналду — на € 15 млн
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