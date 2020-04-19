Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню», — приводит слова Бекхэма Goal.com.

На счету Месси шесть «Золотых мячей», тогда как Роналду выигрывал престижную награду пять раз.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провел 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.