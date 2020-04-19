Агент рассказал, как Сапогов не дал игрокам «Волги» взять чемодан денег за сдачу матча

Агент Деннис Лахтер, который сотрудничал с Алексеем Сапоговым, рассказал, как игрок не позволил футболистам «Волги» взять деньги за сдачу матча.

«Была показательная история в нижегородской «Волге». Волшебная, Когда он махался практически со всей раздевалкой. Команда тогда тонула, им привезли чемодан денег. Я об этом знаю не от него, он как раз из тех людей, которые не будут рассказывать: «Да я, да мы, да я тут большой перец». Знаю от других людей, потому что Нижний Новгород мне достаточно близкий город.

Сапог был единственным, кто уперся и сказал: «Кто деньги возьмёт, тот пусть попробует через меня пройти». И был махач. Вот это Алексей Сапогов. Деньги за сдачу игры? Ну а за что ещё? Закончилось тем, что Сапогов не дал эти деньги взять. Как игра завершилась и какой это был матч — не знаю, но такая ситуация была.

Лёха — уличный пацан, определенного свойства. На него по характеру чем-то похожи Смольников и Головин. Они, может, по сравнению с сегодняшними нафуртыченными футболистами такие молчуны непонятные, но пацаны знают почём фунт лиха. Выросли далеко от волшебных условий, знают цену человеческому слову, понимают, что такое порядочность», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

Сапогов прошёл школу «Локомотива». До 20 лет играл в дубле «Торпедо», после чего начал карьеру в ПФЛ. Сапогов выступал за тверскую и нижегородскую «Волги», «Горняк» из города Учалы и другие российские клубы.