Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уступил сыну в текбол

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал в «Инстаграме» видео, как он уступил сыну в игре текбол. Согласно условиям игры, теперь он будет неделю выносить мусор.
«На днях смотрел видео «Красавы» (Блог в YouTube бывшего футболиста Евгения Савина) с Леонидом Викторовичем Слуцким. Так вот, «Красава» сделал пас из одной белорусской деревни в другую. Играем с сыном в текбол», — сказал Гончаренко в опубликованном видео.
Видео доступно в «инстаграме» Гончаренко.
«В итоге проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю!» — гласит подпись к видео.
Текбол был изобретён в 2014 году. В него играют на искривлённом столе, используя похожий на футбольный мяч. Играть можно любыми частями тела, кроме рук. Существует Международная федерация текбола (FITEQ). В данный момент ведутся переговоры о присвоении текболу статуса олимпийского вида спорта.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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