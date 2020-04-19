Агирре: Марадона много говорил на поле, в отличие от Месси. Лео — тихий, никогда не кричит
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре рассказал, в чём заключается наибольшее различие между аргентинцами Диего Марадоной и Лионелем Месси.
«Играл против Марадоны 4 раза, он уникальный игрок. Есть большая разница между ним и Месси. Марадона много говорил на поле и с судьями, и с одноклубниками, а Месси – нет. Лео — очень тихий, нормальный парень, просто отдай ему мяч… Месси никогда не кричал на тренера, рефери, даже если против него играли грубо. У Марадоны другой характер», — приводит слова Агирре ESPN.
Агирре возглавил «Леганес» осенью 2019 года. Ранее тренировал национальные команды Египта, Мексики и Японии, а на клубном уровне работал в «Осасуне», «Атлетико», «Сарагосе», «Эспаньоле» и других коллективах на родине и в ОАЭ.
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