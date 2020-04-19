Президент «Нанта»: почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста — нет?

Президент «Нанта» Вальдемар Кита отметил, что футболисты должны вернуться к тренировкам в ближайшее время. Сезон во Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Верю, настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторые ходят на работу, встают в пять утра и едут на метро, чтобы заработать € 1200. При этом их безопасность находится под угрозой. Почему футболист, окружённый всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться на работу? Потому что у него есть привилегии, потому что он живёт в своём пузыре? В этом нет логики. Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста — нет?» — приводит слова Кита Le Parisien.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.