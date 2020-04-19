«Динамо-Брест» разорвёт контракт с Евгением Хачериди после его попытки ударить арбитра

Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.

По данным источника, футболисту грозит дисквалификация минимум на 5 матчей и приличный штраф.

После матча защитник брестского клуба Евгений Хачериди и массажист Сергей Лапицкий вступили в конфликт с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым. Хачереди пытался ударить судью, а Лапицкий в нецензурной форме высказывался о судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.

Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте встречи за удар соперника пяткой. Именно после фола украинского защитника судья назначил пенальти в ворота «Динамо», который принёс «Витебску» минимальную победу.