«Динамо-Брест» разорвёт контракт с Евгением Хачериди после его попытки ударить арбитра

Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.
По данным источника, футболисту грозит дисквалификация минимум на 5 матчей и приличный штраф.
После матча защитник брестского клуба Евгений Хачериди и массажист Сергей Лапицкий вступили в конфликт с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым. Хачереди пытался ударить судью, а Лапицкий в нецензурной форме высказывался о судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.
Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте встречи за удар соперника пяткой. Именно после фола украинского защитника судья назначил пенальти в ворота «Динамо», который принёс «Витебску» минимальную победу.
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