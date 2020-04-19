Шюррле на частном самолёте вывез Тедеско, Жиго и Тиля в Германию

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле организовал для главного тренера команды Доменико Тедеско и нескольких игроков рейс частного самолёта из России в Германию, сообщает Bild.
Регулярные рейсы, на которые купили билеты Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки, были отменены из-за коронавируса. «Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли», — рассказал Урванчки. Вместе с Шюррле и Тедеско на частном самолёте полетели Самуэль Жиго, Алекс Крал и Гус Тиль.
По словам Урванчки, самолёт, на котором должны были полететь спартаковцы, полтора часа стоял в поле с работающими турбинами, так как экипаж не мог получить разрешения на взлёт. «Незадолго до полуночи нас выпустили, и около двух часов мы сели в Берлине», — рассказал тренер.
Ранее сообщалось, что «Спартак» помог Тилю вернуться в Нидерланды, арендовав для него самолёт.
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