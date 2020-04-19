Фабрегас: уверен, Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что не сомневается в желании капитана «Барселоны» Лионеля Месси завершить карьеру в каталонской команде.
«Месси всегда хотел закончить карьеру в „Барселоне“. В каталонском клубе может произойти тысяча вещей, но я полностью уверен, что он завершит свою карьеру в „Барселоне“, — приводит Sport.es слова Фабрегаса из его интервью телеканалу Cope.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», тоже сделал ему предложение. Месси опроверг информацию о возможном переходе в «Интер» или «Ньюэллс Олд Бойз».
Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.
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