Пиняев поучаствовал в челлендже от Зане, но потерпел неудачу
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев принял участие в челлендже, который предложил немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане.
Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд. Пиняев начал челлендж довольно успешно, но затем наступил на фишку и упал.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Он заявлен в первенстве Футбольной национальной лиги за первую команду «Чертаново» и чемпионате ПФЛ за дубль. Он является самым молодым игроком в России, который имеет возможность сыграть в матче профессиональных команд. Контракт 15-летнего футболиста с подмосковным клубом действителен до 31 декабря 2022 года.
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