Экс-игрок «Гэлакси» рассказал, как Ибрагимович отчитывал команду после поражения

Бывший полузащитник клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру рассказал о совместной игре со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
«У нас был выездной матч с „Хьюстон Динамо“, вели 1:0. Затем они отыгрались, потом вышли вперёд, потом 2:2, но в итоге они забили в конце и победили со счётом 3:2. В раздевалке после игры Златан устроил нам настоящую взбучку.
Он сказал: «Парни, если кто-то приехал сюда отдыхать на пляже или гулять по Голливуду, лучше скажите об этом сразу. У меня 300 миллионов на банковском счете и свой остров, мне это вообще не нужно. Того, кто первым откроет рот, я просто убью», — приводит слова Педру Goal.com.
Златан Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с 2018 по 2019 год, после чего перешёл в «Милан». В составе американского клуба он провёл 58 матчей и забил 53 мяча.
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