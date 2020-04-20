Блаттер о ЧМ-2018: если у вас есть благословение Путина, всё должно быть хорошо

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер оценил проведение чемпионата мира 2018 года в России.
«Что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным. У России были возможности сделать это качественно. У нас была отлаженная система по организации ЧМ с 1998 года во Франции. Был опыт Южной Кореи и Японии в 2002 году, затем опыт Германии в 2006-м, ЮАР в 2010-м и Бразилии в 2014-м. У нас была готовая команда FIFA. Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдёт отлично», — приводит слова Блаттера «Известия».
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