Деян Ловрен прервал проход сына подкатом и пошутил про VAR
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отработал оборонительные навыки на собственном сыне.
На видео, опубликованном в «инстаграме» хорвата, мальчик бежит к мячу, однако прорыв прерывает его отец, который выполняет подкат.
«Проверка VAR на предмет жёлтой карточки за нырок», — пошутил Ловрен в подписи под роликом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги (все — в стартовом составе), в которых стал автором 1 результативной передачи и получил 1 жёлтую карточку.
«Милан» готов купить Ловрена за € 23 млн
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