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Деян Ловрен прервал проход сына подкатом и пошутил про VAR

Деян Ловрен прервал проход сына подкатом и пошутил про VAR
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отработал оборонительные навыки на собственном сыне.

На видео, опубликованном в «инстаграме» хорвата, мальчик бежит к мячу, однако прорыв прерывает его отец, который выполняет подкат.

«Проверка VAR на предмет жёлтой карточки за нырок», — пошутил Ловрен в подписи под роликом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги (все — в стартовом составе), в которых стал автором 1 результативной передачи и получил 1 жёлтую карточку.

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