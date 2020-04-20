Федун: с финансовой точки зрения трансфер Шюррле — провал

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение клуба отказаться от возможности выкупить полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

«Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»? У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло. Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. К несчастью. Но он доказал, что качественный футболист.

С финансовой точки зрения этот трансфер — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.