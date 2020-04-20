«Троллинг уровня пятого класса». Селюка не впечатлил конфликт Уткина и Соловьёва

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о конфликте между блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Хорошо общаюсь с Уткиным, но не так близко как Константин Генич. Считаю, что Уткин и Соловьёв оба проиграли. Васе надо отдать должное, он мастер художественного слова. Он бы многих из «Камеди» посадил на пятую точку. Он экспромтом выдаёт такие вещи, от которых получаешь удовольствие.

Соловьёв умеет подать то, что хочет. В принципе, два талантливых человека, которые скатились до личных оскорблений. Троллинг должен быть тонким, добрым. Более того, Вася вошёл в сленг: сосёт, пересасывает. Соловьёв тоже. Уровень пятого класса. Если бы они играли по 20 часов в Counter-Strike, я бы понял. Если вы выносите ссору на публику, нужно делать тонко и красиво», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.