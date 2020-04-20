Окружение Азмуна предложит форварда «Арсеналу» и «Эвертону»
Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу, утверждает Area Napoli.
По данным источника, окружение иранца намерено предложить услуги футболиста «Арсеналу» и «Эвертону». Сам форвард при этом мечтает оказаться в Англии.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает Азмуна в € 30-35 млн. Интерес к нему проявляют «Атлетико», «Севилья», «Вест Хэм Юнайтед», «Лестер Сити» и «Наполи».
Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.
«Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт
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