Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррагер: сильно надеялся, что «Ливерпуль» предпримет попытку приобрести Аршавина

Каррагер: сильно надеялся, что «Ливерпуль» предпримет попытку приобрести Аршавина
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что после чемпионата Европы 2008 года он хотел видеть в своей команде российского нападающего Андрея Аршавина.

«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что „Ливерпуль“ сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — сказал Каррагер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После Евро-2008 Аршавин остался в «Зените», но спустя полгода перешёл в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В составе «канониров» он принял участие в 145 матчах, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Вечер, когда мы гордились, что Аршавин – русский! Его 4 гола «Ливерпулю» — сказка (видео)
Легендарному покеру на «Энфилде» — 11 лет. Вспоминаем всё — сами голы, реакцию, что писала пресса.

Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:

Второй гол:

Третий гол:

Четвёртый гол:

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020