Каррагер: сильно надеялся, что «Ливерпуль» предпримет попытку приобрести Аршавина
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что после чемпионата Европы 2008 года он хотел видеть в своей команде российского нападающего Андрея Аршавина.
«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что „Ливерпуль“ сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — сказал Каррагер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После Евро-2008 Аршавин остался в «Зените», но спустя полгода перешёл в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В составе «канониров» он принял участие в 145 матчах, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
Вечер, когда мы гордились, что Аршавин – русский! Его 4 гола «Ливерпулю» — сказка (видео)
Легендарному покеру на «Энфилде» — 11 лет. Вспоминаем всё — сами голы, реакцию, что писала пресса.
Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:
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