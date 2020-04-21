Каррагер: сильно надеялся, что «Ливерпуль» предпримет попытку приобрести Аршавина

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что после чемпионата Европы 2008 года он хотел видеть в своей команде российского нападающего Андрея Аршавина.

«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что „Ливерпуль“ сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — сказал Каррагер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После Евро-2008 Аршавин остался в «Зените», но спустя полгода перешёл в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В составе «канониров» он принял участие в 145 матчах, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Вечер, когда мы гордились, что Аршавин – русский! Его 4 гола «Ливерпулю» — сказка (видео) Легендарному покеру на «Энфилде» — 11 лет. Вспоминаем всё — сами голы, реакцию, что писала пресса.

Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:

Второй гол:

Третий гол:

Четвёртый гол: