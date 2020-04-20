Федун — об РПЛ без зрителей: затраты на 1 матч 15-20 млн рублей, доходы — 0. Считайте сами

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что он отрицательно относится к идее проведения матчей чемпионата России при пустых трибунах.
«Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мёртв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!
И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдётся нам в 15-20 млн рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами.
Хотелось бы верить, что РПЛ возобновится с середины июня по середину июля. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы всё-таки сможем победить коронавирус", — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
- 20 апреля 2020
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:31
-
14:19
-
14:15
-
14:04