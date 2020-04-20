Рианчо: после истории с лайками Трабукки прислал сообщение и попросил поменять игроков

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о влиянии агента Марко Трабукки на клуб.



«После выступления Глушакова Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как это было раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки — не тренер, он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнёт.



Не скажу, что Каррера ставил игроков Трабукки в состав. Он просто перестал нас слушать. Где-то через неделю после истории с лайками я получил сообщение от Трабукки: он просил изменить модель игры и поменять некоторых игроков. Я ответил Марко, что тренера зовут Массимо Каррера, состав меняет Массимо Каррера, а я, его помощник и консультант, помогаю советами, когда он об этом попросит.



Да, тех же Ханни и Рошу покупали под постоянную игру, но в схеме 4-3-3 Зе Луиш, Адриано, Ханни и Роша не могли находиться на поле одновременно. Рассказал о том сообщении Каррере. Он просто выслушал — и больше ничего», — приводит слова Рианчо Metaratings.

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