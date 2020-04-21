Мещеряков — о переговорах «Локомотива» с Карпиным: это всё слухи

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию

итальянского портала Tuttomercatoweb о том, что клуб в течении нескольких недель ведёт переговоры с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Это всё слухи. Карантин — он и в Италии карантин», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт».

51-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.



«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.