Мещеряков — о переговорах «Локомотива» с Карпиным: это всё слухи

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию
итальянского портала Tuttomercatoweb о том, что клуб в течении нескольких недель ведёт переговоры с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
«Это всё слухи. Карантин — он и в Италии карантин», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт».
51-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.
«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
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