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Роналдо: Купер заставлял нас бежать по 3-4 км в лесу в качестве разминки. Это было ужасно

Роналдо: Купер заставлял нас бежать по 3-4 км в лесу в качестве разминки. Это было ужасно
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Интера» Роналдо поделился воспоминаниями о работе с экс главным тренером «нерадзурри» Эктором Купером.

«Я помню, как он заставлял нас бежать по три или четыре километра в лесу в качестве разминки. Не знаю, хотел ли он нас наказать или на это были другие причины. Это было ужасно», — приводит слова Роналдо AS.

Роналдо защищал цвета «Интера» с 1997 по 2002 год. Купер пришёл в команду в 2001 году и проработал с ней до 2003 года.

В ходе своей карьеры легендарный бразилец и двукратный обладатель «Золотого мяча» выступал также за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

Ранее Роналдо высказался о сравнениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Латиницей их фамилии пишутся одинаково.

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