Роналдо: Купер заставлял нас бежать по 3-4 км в лесу в качестве разминки. Это было ужасно
Бывший нападающий «Интера» Роналдо поделился воспоминаниями о работе с экс главным тренером «нерадзурри» Эктором Купером.
«Я помню, как он заставлял нас бежать по три или четыре километра в лесу в качестве разминки. Не знаю, хотел ли он нас наказать или на это были другие причины. Это было ужасно», — приводит слова Роналдо AS.
Роналдо защищал цвета «Интера» с 1997 по 2002 год. Купер пришёл в команду в 2001 году и проработал с ней до 2003 года.
В ходе своей карьеры легендарный бразилец и двукратный обладатель «Золотого мяча» выступал также за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
Ранее Роналдо высказался о сравнениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Латиницей их фамилии пишутся одинаково.
Матерацци рассказал, как на коленях просил Роналдо остаться в «Интере»
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
10:26
-
10:02
-
10:01
-
09:57
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:52
-
07:37
-
07:03
-
06:48
-
06:22
-
05:57
-
05:35
-
04:05
-
02:12
-
01:31
-
00:58
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:29
-
00:17
-
00:10
- 20 апреля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:26
-
23:12
Партнерский контент