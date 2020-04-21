Панюков: прочитал «Майн Кампф». Хотелось понять мотивы Гитлера

Нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков рассказал о своём увлечении книгами.
«Так как я увлекаюсь компьютерными играми, недавно прочитал автобиографию украинского киберспорстмена. Как проживает спортивную жизнь футболист, я знаю. А как киберспортсмен — нет. Теперь узнал. Прочитал книгу про Северную Корею. И третья — «Майн Кампф». Хотелось понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи.
Откуда у меня любовь к литературе? Ну а что ещё на сборах делать? Только читать. Про Вторую мировую прочитал много книг, про политику 90-х. Что касается Второй мировой и важных персон, прочитал, наверное, всё возможное.
Я читаю то, к чему лежит душа. Про Сталина, Гитлера — всё, что хочу, то и читаю. У нас в «Урале» небольшой клуб любителей книг — я, Годзюр, Кулаков. Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями», — приводит слова Панюкова «Спорт-экспресс».
- 21 апреля 2020
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