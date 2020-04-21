Гендиректор «Зенита»: «Газпром Арену» можно использовать для развёртывания госпиталя
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб готов в случае необходимости предоставить домашний стадион для временного размещения госпиталя.
«Газпром Арена» отличается тем, что у неё есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развёртывания госпиталя. Но пока город к нам ещё не обращался с таким вопросом», — приводит слова Медведева «Фонтанка».
Напомним, в начале апреля дортмундская «Боруссия» предоставила домашнюю арену для борьбы с коронавирусом. Так же поступили многие другие спортивные клубы.
По последним данным, в мире от COVID-19 умерло более 171 тыс. человек (456 — в России).
Малком: в «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне»
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