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Чалов, Панарин и Косторная претендуют на попадание в рейтинг Forbes «З0 до 30»

Чалов, Панарин и Косторная претендуют на попадание в рейтинг Forbes «З0 до 30»
Футбол / РПЛ 0

Российский Forbes представил второй по счёту ежегодный рейтинг «З0 до 30». Издание определит лучших из тех, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже всемирном уровне.

Кандидатов распределили по 10 категориям: спорт и киберспорт, музыка, наука и технологии, социальные практики, новые медиа, искусство, мода и дизайн, предприниматели, финансы и инвестиции, а также управление.

Спорт и киберспорт

1. Марк letw1k3 Данилов (Fortnite, Gambit Esports)

2. Фёдор Чалов (футбол, ЦСКА)

3. Мария Вадеева (баскетбол, УГМК и «Лос-Анджелес Спаркс»)

4. Кирилл Boombl4 Михайлов (Counter-Strike: Global Offensive, Natus Vincere)

5. Даниил Медведев (теннис)

6. Артемий Панарин (хоккей, «Нью-Йорк Рейнджерс»)

7. Дмитрий Бивол (бокс)

8. Антон Чупков (плавание)

9. Алёна Косторная (фигурное катание)

10. Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)

Имена победителей станут известны в мае.

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