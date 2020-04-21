Чалов, Панарин и Косторная претендуют на попадание в рейтинг Forbes «З0 до 30»

Российский Forbes представил второй по счёту ежегодный рейтинг «З0 до 30». Издание определит лучших из тех, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже всемирном уровне.
Кандидатов распределили по 10 категориям: спорт и киберспорт, музыка, наука и технологии, социальные практики, новые медиа, искусство, мода и дизайн, предприниматели, финансы и инвестиции, а также управление.
Спорт и киберспорт
1. Марк letw1k3 Данилов (Fortnite, Gambit Esports)
2. Фёдор Чалов (футбол, ЦСКА)
3. Мария Вадеева (баскетбол, УГМК и «Лос-Анджелес Спаркс»)
4. Кирилл Boombl4 Михайлов (Counter-Strike: Global Offensive, Natus Vincere)
5. Даниил Медведев (теннис)
6. Артемий Панарин (хоккей, «Нью-Йорк Рейнджерс»)
7. Дмитрий Бивол (бокс)
8. Антон Чупков (плавание)
9. Алёна Косторная (фигурное катание)
10. Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
Имена победителей станут известны в мае.
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