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«Барселона» впервые продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом

«Барселона» впервые продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом
Футбол / Испания 0

«Барселона» впервые в истории продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Все средства, полученные от продажи нейминга стадиона, будут пожертвованы испанским и международным исследовательским центрам, которые борются с пандемией коронавируса.

Стадион «Камп Ноу» является самым большим по вместимости в Европе (99 354 зрителя) и никогда в его названии не присутствовало имя спонсора.

«Мы столкнулись с глобальным кризисом, не имеющим прецедента в нашей современной истории. Поэтому мы должны мужественно и спокойно взять на себя ответственность. Мы считаем жизненно важным использовать все имеющиеся у нас ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями", — сказал президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.

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