Экс-защитник «Спартака» Петкович: журналисты знали, кто начал травлю по отношению ко мне

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович, ныне выступающий за португальскую «Тонделу», рассказал, что в период выступлений за российский клуб он регулярно подвергался критике в СМИ.
«СМИ не хуже меня знают, в чём была проблема. Объясните, почему с первого дня СМИ стали меня прессовать, и намного больше, чем других ребят. Некрасивая история.
Конечно, я понимал, что «Спартак» — самая большая команда в России, давление здесь – это норма. Но по отношению ко мне началась настоящая травля. Журналисты знали, в чем проблема и кто её создаёт.
Не знаю, что такое агентская комиссия. Знаю только свою зарплату. И я никому не отдавал деньги. Подъёмных у меня не было. Когда приеду в Москву, могу контракт показать. Йоксимович сказал, что я отдавал ему что-то? Как я могу отдавать деньги три года, если у меня контракт только на два? Честно, не хочу говорить об этой чуши. Готов говорить только о футболе», – приводит слова Петковича Metaratings.
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