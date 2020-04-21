Евсеев: в 2004 году судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о вылете «Локомотива» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2003/2004 после поражения от «Монако» (2:1, 0:1).

«Буква «Е» в моём футбольной алфавите — это еврокубки. Обожаю осень. Было очень приятное время для игроков: мы меньше тренировались, больше играли. Сезон тогда заканчивался в середине ноября, но клубы, которые участвовали в еврокубках, играли до 10 декабря. Зимы тогда были не чета нынешним. Мы уезжали тренироваться за границу, в тёплые края. Продлевали футбольный год. Да и начинали его раньше. Немало было случаев, когда мои «Спартак» и «Локомотив» проходили сильные клубы, выходили из сильных групп в весеннюю стадию, что приводило к скомканному началу сезона: еврокубки стартовали раньше чемпионата, мы готовились по укорочённой программе.

Лига чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких матчей в карьере было немало, но лучшим считаю матч с «Интером». «Локомотив» разорвал итальянского гранда — 3:0, а я отдал две голевые передачи. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Интером», лондонским «Арсеналом» и киевским «Динамо». Но потом с «Монако» нас засудили. Первый матч, дома, выиграли, но судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал», — написал Евсеев в «Инстаграме».