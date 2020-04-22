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Соловьёв — Уткину: COVID скрывается в мужских яичках, но эта угроза прошла мимо тебя

Соловьёв — Уткину: COVID скрывается в мужских яичках, но эта угроза прошла мимо тебя
Футбол / РПЛ 0

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал блогера Василия Уткина.

«Кстати, Уткин, ты почему мне до сих пор не позвонил? Ну? Ты сказал, что баттл закончен. Дурачок, с тобой ещё даже не начали! Ты мне ответь, почему ты, мразь, вымогал деньги у руководителей футбольных клубов, за то, чтобы говорить о них хорошо? Быстро ответил! Почему ты устроил свою беттинговую кантору, а налоги ты платил? Когда ты делаешь вид, что бросаешь вне вызов, а в начале идёт реклама букмекерской конторы, ты это делаешь для её раскрутки или ты пытаешься отстоять свою честь? Какая у тебя вообще может быть честь? Ещё раз повторяю – я готов оплатить твоё лечение. И скажи мне, кто проплачивает ботов, которые якобы высказываются за тебя? Ходор за них платит? Кто тебя содержит, жалкое ничтожество, которое не может заработать? Кстати, тебе повезло: выяснилось, что COVID скрывается в мужских яичках и там живёт дольше всего. Так что можешь не волноваться – хотя бы эта угроза прошла мимо тебя. Обтекай», — сказал Соловьёв в эфире канала «Соловьёв LIVE» в YouTube.

Соловьёв — об Уткине: жирный, тупой Васька, засыпающий и сваливающийся со стула
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