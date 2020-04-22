Соловьёв — Уткину: COVID скрывается в мужских яичках, но эта угроза прошла мимо тебя

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал блогера Василия Уткина.

«Кстати, Уткин, ты почему мне до сих пор не позвонил? Ну? Ты сказал, что баттл закончен. Дурачок, с тобой ещё даже не начали! Ты мне ответь, почему ты, мразь, вымогал деньги у руководителей футбольных клубов, за то, чтобы говорить о них хорошо? Быстро ответил! Почему ты устроил свою беттинговую кантору, а налоги ты платил? Когда ты делаешь вид, что бросаешь вне вызов, а в начале идёт реклама букмекерской конторы, ты это делаешь для её раскрутки или ты пытаешься отстоять свою честь? Какая у тебя вообще может быть честь? Ещё раз повторяю – я готов оплатить твоё лечение. И скажи мне, кто проплачивает ботов, которые якобы высказываются за тебя? Ходор за них платит? Кто тебя содержит, жалкое ничтожество, которое не может заработать? Кстати, тебе повезло: выяснилось, что COVID скрывается в мужских яичках и там живёт дольше всего. Так что можешь не волноваться – хотя бы эта угроза прошла мимо тебя. Обтекай», — сказал Соловьёв в эфире канала «Соловьёв LIVE» в YouTube.